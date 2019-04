Chelsea et Hazard prennent un bon point à Man U, Lukaku s'illustre avec une superbe passe

Manchester United et Chelsea n'ont pas réussi à se départager (1-1) lors du choc de la 36e journée de Premier League très important pour la course à la Ligue des Champions. Eden Hazard et Romelu Lukaku étaient tous les deux présents au coup d'envoi et ont joué 90 minutes. L'avant-centre des Diables s'est montré décisif sur le premier but des siens après 11 minutes. D'une superbe louche, Lukaku a démarqué Luke Shaw dans le rectangle qui a à son tour servi Juan Mata en retrait pour le but du 1-0.

Les Red Devils ont ensuite bien maîtrisé leur sujet...jusqu'à la 43e minute. Une frappe lointaine d'Antonio Rüdiger a mis en difficulté David De Gea qui a relâché maladroitement et permis à Marcos Alonso d'égaliser. Le portier espagnol n'est pas à son avantage depuis plusieurs semaines.

En deuxième période, les deux équipes ont tenté de décrocher la victoire mais ne sont pas parvenues à trouver la voie des filets une deuxième fois.

Battus ce week-end, Tottenham (3e, 70 pts) et Arsenal (5e, 66 pts) peuvent sourire après ce partage. Chelsea reste en effet 4e avec 68 points alors que Manchester United est 6e avec 65 points. Ça se complique donc pour les Red Devils dans l'optique d'une participation à la Ligue des Champions. C'est somme toute un bon point pour Chelsea, toujours maître de son destin.