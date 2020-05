Pas de cas positif dans la dernière vague de dépistage, la Premier League dans les starts

Aucun cas positif au Covid-19 n'a été recensé dans la quatrième vague des tests de dépistage réalisés parmi les clubs de première division du championnat anglais de football, a annoncé samedi la Premier League.



"La Premier League confirme ce samedi que 1.130 joueurs et membres de l'encadrement des équipes ont fait l'objet d'un test de dépistage au coronavirus. Aucun de ces échantillons n'a été positif", a-t-elle expliqué dans un communiqué.



Depuis le début du mois de mai, 3.882 tests de dépistage ont été effectués dans les clubs de l'élite anglaise pour un total de douze cas positifs.



Cette annonce de la Premier League étaye le scénario d'une reprise du championnat d'Angleterre, d'autant que le gouvernement britannique a donné samedi son feu vert au retour des compétitions sportives à partir du 1er juin.



La pandémie de Covid-19 qui a très durement touché la Grande-Bretagne, semble sous contrôle dans le monde du football. Le Championnat d'Angleterre doit reprendre le 17 juin avec deux matches en retard de Manchester City et d'Aston Villa, qui recevront respectivement Arsenal et Sheffield United.



Le week-end suivant, entre le vendredi 19 et le lundi 22, se tiendra la première des neuf journées pleines restantes.