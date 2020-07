Parti en janvier, Bruno Fernandes est toujours meilleur buteur et passeur du Sporting

Mercredi dernier, le FC Porto remportait son 29e titre de champion du Portugal de football en battant le Sporting Portugal (2-0) au stade du Dragon pour creuser un écart décisif devant son dauphin, le Benfica Lisbonne.

Le Sporting, de son côté, est toujours en bagarre pour obtenir la troisième place finale au championnat. Un objectif réaliste car la formation possède la plus mauvaise attaque du top 5 (48 buts marqués en 32 matches, soit un ratio de 1.5 but par rencontre). A y regarder de plus près, on peut se rendre compte que le meilleur buteur du Sporting, qui est aussi le meilleur passeur, est... Bruno Fernandes, qui a rejoint Manchester United au mois de janvier contre un chèque avoisinant les 55 millions d'euros.

En effet, le meneur de jeu portugais a planté 8 buts et délivré 7 passes décisives en 17 rencontres du championnat (soit 1.530 minutes) au Portugal. Il avait été suspendu lors du sixième match de sa formation. Le Sporting a ensuite disputé 14 journées sans son stratège.

En 12 matches de Premier League avec sa nouvelle formation, il a inscrit 7 réalisations et servi 7 assists (soit 1.017 minutes). Quelques statistiques brillantes pour ce médian offensif portugais de 25 ans un peu méconnu.