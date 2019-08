Partage entre City et Tottenham malgré deux assists de De Bruyne

Manchester City a perdu deux points précieux à domicile en partageant 2-2 face à Tottenham.

La deuxième journée du championnat d’Angleterre débute ce samedi après-midi. Si l’on a eu droit à un premier choc la semaine passée entre Manchester United et Chelsea, place cette semaine à City-Tottenham.

Le champion d’Angleterre face au finaliste de la dernière Ligue des Champions. Un choc entre deux équipes qui veulent asseoir leur domination dans le championnat national.

Et à ce petit jeu-là, c’est City qui va faire trembler les filets en premier via l’intenable Raheem Sterling, sur un premier assist de la soirée du capitaine Kevin De Bruyne. Manchester City ne va toutefois pas mener très longtemps. Erik Lamela va ramener les deux équipes à égalité 3 minutes plus tard.

Si ce but fait du bien aux hommes de Mauricio Pochettino, Kevin De Bruyne montre pourquoi il porte le brassard de capitaine ce soir en distillant un second assist dans ce match pour Sergio Agüero cette fois. Le Diable Rouge en est déjà à 3 caviars en 2 rencontres.

Et alors que City a comme à son habitude le pied sur le ballon et se procure les meilleures occasions, Tottenham va revenir à la marque une seconde fois. Lucas Moura, monter au jeu depuis une minute rétablit l’égalité.

Manchester City peut regretter les nombreuses occasions ratées et les joueurs de Pep Guardiola ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes pour avoir raté le break à multiples reprises. En fin de rencontre, alors que Gabriel Jesus pense avoir fait le plus dur, voit son but annulé. Alors que le but a été validé dans un premier temps, il est refusé parla VAR ! Le but est refusé pour une main de Laporte, passeur sur cette action !

Manchester City et Tottenham se quittent sur un partage 2-2. Un score qui n’arrange pas les deux équipes qui laissent Liverpool prendre deux points d’avance.