Origi retrouve le chemin des filets contre Newcastle

Divock Origi a retrouvé la voie du but lors du déplacement à Newcastle. Le Belge, champion d'Angleterre, n'avait plus marqué depuis 235 jours en Premier League. Il a donné l'avance à Liverpool pour inscrire le 1-2 alors que les Reds étaient menés en début de match suite à un but rapide de Dwight Gayle. Van Dijk avait sonné la charge en égalisant en fin de première période. Liverpool s'est imposé 1-3 avec un but de Sadio Mané. Liverpool clôt sa saison avec un total de 99 points.