Origi égalise (joliment) à deux reprises dans un match fou remporté par Liverpool contre Arsenal

L’une des grosses affiches des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue anglaise opposait Liverpool à Arsenal (des équipes bis alignées par les coaches). Et c’est un euphémisme de dire que cette rencontre a tenu toutes ses promesses pour finalement voir émerger Liverpool aux tirs au but puisque le score à l’issue du temps réglementaire n’était autre que 5-5. Divock Origi s’est montré décisif puisqu’il a égalisé à deux reprises, il a notamment inscrit le but du 5-5 d'une très jolie volée.

Le match avait bien commencé pour Liverpool, qui bénéficiait d’une "maladresse" de Mustafi, contre son camp, pour ouvrir le score. Mais Arsenal inscrivait ensuite trois buts par Torreira et Martinelli (doublé). Liverpool réduisait le score juste avant la mi-temps grâce à un penalty converti par Milner. Mais Arsenal repartait de plus belle avec le 2-4 de Maitland-Niles bien servi par Ozil. Toujours dans cet incroyable scénario, Oxlade-Chamberlain réduisait une nouvelle fois le score avant que Divock Origi n’égalise peu après l’heure de jeu. Mais les Gunners étaient bien décidés à remporter cette rencontre et prenaient une nouvelle fois l’avantage (Willock, 70'). Il fallait alors attendre le temps additionnel pour voir Divock Origi sauver les siens, 5-5, d'une très belle volée. Les Reds inscrivaient ensuite tous leurs tirs au but, dont Origi, contrairement à Arsenal avec un échec de Ceballos.