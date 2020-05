Origi : "Ce serait douloureux si nous ne pouvions pas aller décrocher le titre en Premier League"

Divock Origi était l’invité de VTM où il a répondu aux questions de Gilles De Bilde dimanche soir via une interview à distance. Le Diable rouge a fait le tour de son actualité. Il explique son quotidien afin de garder la forme en cas de retour à la compétition. "On ne s’entraîne pas encore au club" déclare l’attaquant de Liverpool. "La situation n’est pas encore clarifiée. On a un programme individuel à faire à la maison. C’est bien. On court tous les jours. Liverpool a bien fait cela."

La Premier League pourrait éventuellement reprendre en juin si l’épidémie de COVID-19 est maîtrisée. Avec 25 points d’avance sur le 2e du classement, Liverpool à deux doigts du titre de champion d’Angleterre. Décoration suprême que le club attend depuis 30 ans. "Ce serait douloureux si nous ne pouvions pas aller décrocher le titre" concède Divock Origi. "Mais il y a des choses dans la vie qu’on ne peut pas contrôler. La sécurité est actuellement la chose la plus importante."

Autre sujet abordé par l’ex-Lillois : la probable future prolongation du contrat de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges, jusqu’en 2022. C’est une bonne nouvelle selon Origi. "Roberto Martinez nous a amenés à un niveau supérieur" analyse-t-il. "Notre entraîneur a montré toutes ses qualités. C’est une personne avec beaucoup de classe. Sa prolongation était une question importante pour le football belge."

Le calendrier sportif est chamboulé, avec le déplacement de l’Euro à l’année 2021. Pour l’attaquant belge ce n’est pas une mauvaise chose, sportivement parlant. "Je vois cela comme quelque chose de positif" conclut Origi. "On aura un an de plus et on aura gagné en expérience. En défense, on a besoin d’expérience, chose que l’on a déjà maintenant."