Olivier Giroud, l'énième renaissance du phœnix qu'on n'attendait plus

26 décembre 2019. Perché tout en haut d’une tribune qu’il connaît désormais bien, Olivier Giroud assiste, impuissant, au naufrage de son équipe, Chelsea, contre Southampton (0-2). Sa moue dubitative, presque désinvolte en dit long. Pour la 4e fois consécutive, il vient d’être mis de côté par son coach Frank Lampard. 5e roue du carrosse offensif londonien, le Français ronge son frein, à l’écart du groupe. Sans faire de vagues, ni de déclaration tapageuse mais, bien déterminé à quitter cette frustrante voie de garage qu’est devenu Stamford Bridge.

Alors quand l’Inter Milan frappe à la porte dès l’entame du mercato hivernal, on se dit que la tumultueuse relation "je t’aime, moi non plus" entre Giroud et Chelsea touche lentement à sa fin. Que Giroud et ses 33 balais vont tenter de donner un nouvel élan à une carrière qui s’enlise dangereusement à six mois de l’Euro 2020.

Seulement voilà, pour une raison qui restera inconnue, Lampard et la direction de Chelsea vont faire front commun pour faire capoter le transfert. Alors qu’il ne fait visiblement plus partie des ambitieux plans blues, Giroud est donc contraint, à son corps défendant, de rester à Chelsea. Une décision que le gentleman buteur français accueillera avec son fair-play habituel. “Je vais tout faire pour revenir plus fort” clame-t-il simplement, alors que d’autres auraient légitimement entamé un bras de fer avec leur club.

L’esquisse d’une salvatrice bouée de sauvetage se présente à lui fin février. Chelsea accueille Tottenham lors d’un derby prépondérant dans la course à l’Europe. Lampard décide de faire souffler son fer de lance offensif habituel, Tammy Abraham, et donne les clés du camion à Giroud. Une inhabituelle titularisation, sorte de dernière chance faussement dissimulée, que le Français saisit à bras-le-corps. Malgré de longues semaines sans flairer le cuir, Giroud est en jambes. C’est même lui qui ouvre la marque d’une belle reprise au quart d’heure. Une réalisation finalement décisive puisque les Blues s’imposent 2-1.