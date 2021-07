Officiel : Sambi Lokonga quitte Anderlecht et signe à Arsenal

Un Belge de plus en Premier League ! Albert Sambi Lokonga quitte en effet Anderlecht pour rejoindre Arsenal. L'élégant médian y a paraphé un contrat de 5 ans.

Selon HLN, l'indemnité de transfert tournerait entre 17 et 20 millions d'euros, ce qui fait donc de Sambi le 3e ou 4e transfert sortant le plus cher de l'histoire des Mauves après Jérémy Doku (environ 26 millions d'euros) et Youri Tielemans (environ 25 millions), voire Aleksandar Mitrovic (environ 18 millions).

A 21 ans, et alors qu'il n'a que deux vraies saisons avec le Sporting dans les pattes, le capitaine des Mauves quitte donc le navire pour se lancer un beau défi. Et quelque chose nous dit que, chez ces Gunners qui courent après leur lustre d'antan et se cherchent une nouvelle identité, il y a des places à prendre. A Sambi de saisir sa chance...