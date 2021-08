Il était la cible privilégiée de Chelsea, les Blues ont visé en plein dans le mille : Romelu Lukaku retourne à Chelsea et quitte donc l’Inter Milan. Le Diable rouge est au sommet de sa carrière, il compte bien définitivement le prouver en Premier League. Et il s’agit là évidemment d’un des gros coups de ce mercato estival en Europe !

Parti d’Anderlecht avec Chelsea pour destination directe en août 2011, il n’avait pas convaincu et n’a d’ailleurs pas encore marqué le moindre but sous la vareuse londonienne. Il avait ensuite été prêté : à West Bromwich, et à Everton. Avant d’être acheté par les Toffees où il avait vraiment été révélé aux yeux de tous en inscrivant 71 buts en 133 rencontres. Des statistiques qui avaient alors convaincu Manchester United d’acheter le Belge. Il restera deux saisons à Manchester United, pour 42 buts en 96 matches.

Deux saisons, c’est finalement le temps que Lukaku aura passé à l’Inter Milan. Un club avec lequel il est parvenu à être champion d’Italie la saison dernière. Une saison qui l’a vu couronné du titre de meilleur joueur de la Serie A. Romelu était censé être sous contrat avec le club milanais jusqu’en juin 2024 mais le club n’a rien pu faire face au montant offert par les Blues et au désir du Belge de les rejoindre.

On évoque un salaire entre 12 et 13 millions d’euros par an et un transfert autour de 115 millions d’euros.

C’est donc désormais en Premier League qu’il tentera de recevoir ce titre de meilleur joueur. Il sera notamment en concurrence avec Kevin De Bruyne, son acolyte chez les Diables et ancien coéquipier à Chelsea. Un affrontement auquel on a d’ores et déjà hâte d’assister !