Arsenal est décidément bien présent dans ce mercato. Le club londonien a officialisé l’arrivée de Ben White en provenance de Brighton pour près de 60 millions d’euros.

Le mercato continue d’être actif pour les Gunners. Après les signatures de Nuno Tavares et d’Albert Sambi-Lokonga, le club anglais a officialisé l’arrivée du défenseur Ben White pour un montant estimé à 50 millions de livres, soit environ 58 millions d’euros. Estimé par Transfermarkt à 28M€, le défenseur central n’a disputé qu’une saison au sein de l’élite anglaise mais celle-ci semble avoir convaincu la direction des Gunners.

Elle a également convaincu Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, qui avait finalement fait appel à lieu pour l’Euro après la blessure de Trent Alexander-Arnold. S’il n’a pas joué la moindre minute pour les Three Lions lors de la compétition, le joueur de 23 ans a tout de même connu deux sélections avec l’équipe nationale lors de deux matches de préparation. Il aura pour objectif de solidifier un peu plus la défense d’Arsenal, troisième meilleure de l’élite la saison dernière et aura Gabriel, Rob Holding et Pablo Mari comme concurrents pour une place dans l’axe. Il sera donc disponible pour la première journée du nouvel exercice lors du déplacement des Londoniens le 13 août à Brentford.

Plus tôt dans le mercato, les Canonniers avaient enregistré les départs de William Saliba et Mattéo Guendouzi en prêt à Marseille alors que David Luiz a également quitté le club après avoir vu son contrat se terminer au mois de juin.