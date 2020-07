Odoi et Fulham joueront la finale pour la promotion en Premier League

Denis Odoi et Fulham se sont hissés jeudi en finale pour la promotion en Premier League. Fulham a perdu la demi-finale retour des barrages du Championship 1-2 contre Cardiff, mais la victoire 0-2 de lundi au Pays de Galles permet aux Londoniens de jouer mardi à Wembley pour le dernier ticket de promotion.

Neeskens Kebano (ex-Charleroi et Genk) a inscrit le but de Fulham. Nelson (8e) et Tomlin (47e) ont marqué pour Cardiff.

Odoi a remplacé Anthony Knockaert (ex-Standard) à un quart d'heure de la fin. Aboubakar Kamara (ex-Courtrai) est également monté au jeu. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), blessé aux ischio-jambiers, manquait dans l'effectif.

Fulham affrontera Brentford le 4 août en finale des playoffs. Brentford a éliminé Swansea en s'imposant 3-1 au retour après avoir perdu 1-0 l'aller. Leeds et West Bromwich Albion s'étaient assurés la promotion directe en Premier League. Bournemouth, Watford et Norwich City sont les descendants.