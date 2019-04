Odoi, Depoitre et Mbenza, trois Belges relégués en Championship

Saison cauchemardesque en Premier League pour Fulham et Denis Odoi. La défaite face à Watford (4-1) ce mardi était celle de trop. Avec 17 points, les Cottagers sont officiellement relégués et sont assurés de rejoindre Huddersfield, club de Laurent Depoitre et Isaac Mbenza, en Championship. Malgré un mercato estival digne des plus grands cadors européens et 116 millions d’euros investis, les Londoniens ne seront jamais parvenus à trouver leurs marques dans le championnat réputé comme le plus compétitif au monde.

Odoi, régulier mais relégué Fulham v Chelsea - Premier League - Craven Cottage - © Adam Davy - BELGAIMAGE Un saison après l'avoir découverte, Denis Odoi dit déjà au revoir à la Premier League. Pourtant, le Louvaniste a vécu une saison pleine. Du temps de jeu, il en aura eu. L’ex-Diable Rouge (2 sélections et 1 cape contre le Monténégro en 2012) a pris part à 31 rencontres toutes compétitions confondues, 28 en championnat, 2 en Carabao Cup et une en FA Cup, où il inscrira son seul but de la saison. Même si l’entraineur intérimaire, Scott Parker, a choisi de ne pas l’aligner lors des trois derniers matches, l’ancien défenseur d’Anderlecht n’a pas à rougir et entretient la statistique honorable de 83% des minutes disputées en Premier League. Passé également par Saint-Trond et Lokeren, Odoi appartient à Fulham depuis 2016 et son contrat court jusqu’au 30 juin prochain. Le trentenaire devra donc décider rapidement de la suite de sa carrière. Odoi restera-t-il fidèle à Fulham en seconde division anglaise ou se cherchera-t-il un nouveau défi ailleurs ? Réponse dans quelques semaines...

Depoitre et Mbenza, la désillusion Depoitre et Mbenza sous le maillot d'Huddersfield - © BELGA Bon dernier avec seulement 14 points gagnés, la descente était inévitable pour Huddersfield. Les Terriers ont scellé leur sort ce samedi en s’inclinant 2-0 à Crystal Palace, où Michy Batshuayi et Christian Benteke ont tous deux joué. Blessés, Laurent Depoitre et Isaac Mbenza n’étaient pas inscrits sur la feuille de match. Nos deux Belges ont connu une saison frôlant le fiasco. Depoitre n’aura pas connu l’année la plus prolifique de sa carrière. C’est simple, l’ancien buteur d'Ostende et de Gand n’a pas su trouver le chemin des filets en 25 rencontres disputées. A titre de comparaison, la saison passée, Depoitre avait été titularisé 18 fois pour les Terriers et comptait 6 réalisations (assorties de deux passes décisives). Cette saison, le contraste est net. Le Tournaisien n'a été crédité que de peu de temps de jeu. Il n’a été titularisé qu’à 10 reprises en championnat. Sous contrat jusqu’en juin prochain (comprenant une année optionnelle), il ne devrait pas faire long feu à Huddersfield, à moins que le club ne compte sur lui pour une éventuelle remontée. Ou Depoitre viserait-il un retour en Pro League pour relancer sa carrière ? Même constat et même déception pour le jeune diablotin Isaac Mbenza. Prêté par Montpellier cette saison, l’ailier droit n’a pas su faire son trou Outre-Manche. Pire, le bilan de l’ancien joueur du Standard est encore plus inquiétant que celui de son coéquipier. 0 but, 1 assist en 17 apparitions, dont 8 titularisations. Avec un temps de jeu dérisoire, le diablotin ne s’éternisera pas en Angleterre et va donc retourner chez les Montpelliérains cet été. Pour rappel, Mbenza fait partie de l’effectif de Johan Walem et pourrait prendre part à l’Euro Espoirs en juin prochain, si son état physique le lui permet.

Defour, sous pression avec Burnley Steven Defour - © Anthony Devlin - BELGAIMAGE Blessé et opéré au mollet, Steven Defour n’est pas (encore) à l’abri d'une rélégation. Son club Burnley, 16ème de Premier League, délivre une bataille acharnée contre Cardiff pour le maintien. Les Clarets ont triomphé des Wolves ce samedi (2-0) et comptent désormais 5 points d’avance sur le club gallois, assis sur un des trois sièges éjectables, qui se déplace à Manchester City ce mercredi soir. La saison du retraité des Diables est chaotique. Defour n’a plus disputé une rencontre depuis le 1er décembre 2018 contre Crystal Palace. Enchaînant les blessures graves, le milieu de terrain ne compte que 6 apparitions cette saison et est indisponible pour les six derniers matches décisifs. L’ancien capitaine de Genk, du Standard et d’Anderlecht, a encore un an de contrat à Burnley qui espère que son joueur en aura fini avec les pépins physiques la saison prochaine.