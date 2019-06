Nouvelle étape pour le VAR : des images diffusées sur les écrans géants en Angleterre

Lors des matches de la prochaine saison de Premier League, les écrans géants présents dans les stades seront autorisés à diffuser certaines ralentis du VAR (arbitrage vidéo), a fait savoir la Premier League dans un communiqué mercredi.

Ces images ne pourront être diffusées qu'en cas de décision définitive du VAR, précise la Premier League. Des illustrations seront également proposées au public pour expliquer tout délai inhabituel dû au VAR ou tout changement de jugement.

Si les stades ne disposent pas d'écrans géants, les fans présents dans le stade seront alertés via le marquoir et par des messages du speaker.

Étant donné qu'il s'agit de la toute première année de l'utilisation du VAR dans le championnat anglais, remporté pour rappel par Manchester City, la Premier League a tenu à souligner que cet instrument n'interviendrait que dans le cas "d'erreurs claires et évidentes" et "de situations susceptibles de modifier l'issue du match: but, carte rouge, interventions dans le rectangle ou afin de vérifier l'identité d'un joueur".