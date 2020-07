Norwich relégué en Championship, clap 100 pour Kabasele avec Watford

Watford a décroché une victoire importante en vue du maintien face à Newcastle (2-1) samedi lors de la 35e journée de Premier League pour le 100e match de Christian Kabasele sous le maillot des Hornets. Le Diable Rouge a joué l'entièreté de la rencontre.

Newcastle prenait le meilleur départ dans la partie et ouvrait le score avec un but de Gayle sur corner (23e). Malgré quelques occasions franches en première période, Watford devait attendre la deuxième période pour inverser la tendance. Les Hornets pouvaient compter sur un doublé sur penalty de leur capitaine Troy Deeney (51e et 81e) pour décrocher un succès crucial en vue du maintien.

Dans l'autre match de ce début d'après-midi, West Ham a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant 0-4 à Norwich grâce à un quadruplé de Michail Antonio (11e, 45e, 54e et 74e). Un résultat qui condamne mathématiquement Norwich à la relégation en Championship, la D2 anglaise.

Avec 21 points, Norwich ne peut plus revenir sur Watford (34 points), 17e et premier non-relégable. Les Hornets, à égalité de points avec West Ham, comptent six points d'avance sur Bournemouth, 18e, qui reçoit Leicester dimanche.