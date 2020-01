Norwich battu par Tottenham avec Lloris et ses Belges, Leicester et Tielemans cartonnent mais perdent Vardy

Trois matches se disputaient en Premier League ce mercredi soir, avec plusieurs Belges en action. Tottenham, avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen (sorti à la 75e) a décroché les trois points face à Norwich, 2-1. Tielemans et Leicester se sont repris après deux défaites, ils ont battu West Ham 4-1, avec des buts de Barnes, Pereira et un doublé de Perez. Une tuile cependant pour les Foxes qui ont perdu Jamie Vardy sur blessure avant la pause...

Les Belgian Spurs, qui ont remporté non sans mal leur duel contre Norwich. Dele Alli a ouvert le score en première période, Teemu Pukki lui a répondu sur penalty à une vingtaine de minutes de la fin du match. Mais Son Heung-Min a permis aux hommes de Mourinho de reprendre les devants et de décrocher trois précieuses unités. Vertonghen est sorti à la 75e, Alderweireld a quant à lui disputé l’ensemble de la rencontre. Notons le retour de Lloris dans les buts après trois mois et demi d’absence.

Dans la deuxième rencontre, Leicester a réalisé une prestation très convaincante contre West Ham. Ils l’ont emporté 4-1. Barnes a ouvert le score sur un assist de Pereira alors que les rôles s’échangeaient 25 minutes plus tard pour le 2-0. Perez y est ensuite allé de son doublé. Sur un penalty d’abord, puis grâce à une passe décisive de Iheanacho. Après deux défaites consécutives, Leicester reprend sa marche en avant en haut du classement (3e avec 48 points) mais les Foxes ont peut-être perdu leur buteur pour plusieurs semaines puisque Jamie Vardy s'est blessé sérieusement avant la mi-temps.

Le troisième affrontement de la soirée opposait Manchester United à Burnley. Et rien ne s'arrange pour les Red Devils qui se sont inclinés 0-2. Wood et Rodriguez ont inscrit les deux buts de la rencontre. Les Mancuniens peuvent sortir du top cinq si les équipes qui suivent remportent leur match de moins. Solsjkaer est plus que jamais sur la sellette... Burnley marque trois points importants en vue du maintien.