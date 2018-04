Neville : "De Bruyne est un mix entre Scholes et Beckham"

Ce dimanche soir, Kevin De Bruyne a vu Mohamed Salah le devancer pour le trophée de joueur de la saison en Premier League. Quelques heures auparavant, le Belge avait encore étalé son talent face à Swansea. De quoi lui valoir de beaux compliments des analystes du championnat anglais. "Jamie Redknapp le compare avec Paul Scholes, mais je pense que c'est un mix entre Scholes et David Beckham" a commenté Gary Neville sur un podcast pour Sky Sports.

Ce n'est pas un hasard si l'ex-défenseur de Manchester United choisit deux de ses anciens coéquipiers : "De Bruyne peut centrer et adresser des passes fouettées comme Beckham mais il peut aussi frapper et donner des passes comme Scholes le faisait. Il a ce mélange des deux dans la manière dont il joue. Il est aussi important que David Silva pour son équipe, et ce n'est pas rien car David Silva est un joueur sensationnel."

L'ancien international anglais n'a pas hésité à pousser la comparaison plus loin, en analysant les performances du Diable par rapport à celles de deux légendes du Barça de Guardiola... actuel coach de Manchester City. "Jamie Redknapp dit que Xavi et Andres Iniesta étaient les meilleurs qu'il avait vus dans cette position axiale et vous devez accepter cela. Ils étaient les meilleurs que j'ai vus dans cette équipe de Barcelone. Mais Kevin De Bruyne et David Silva sont comparables et c'est significatif, car ce sont véritablement de grands joueurs. Ils ne perdent pas le ballon, ils ont l'intelligence, la compréhension, c'est du très très haut niveau."

Auteur de 15 passes décisives et de 8 buts en Premier League cette saison, De Bruyne réalise actuellement sa meilleure saison sous le maillot des Cityzens. Après avoir remporté la Coupe de la Ligue anglaise et le titre en championnat, le Belge aura à cœur de conclure sa saison avec une bonne Coupe du Monde en Russie.