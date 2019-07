Nakamba se rapproche d'Aston Villa, Imbula pour le remplacer ?

Le départ de Marvelous Nakamba pour Aston Villa (et 12 millions d’euros) se précise. Le milieu relayeur est déjà en Angleterre. Il pourrait donc rejoindre Wesley, son ex-équipier, chez les Villans.

Le Club de Bruges est fortement intéressé par Giannelli Imbula pour le remplacer. Le médian est âgé de 26 ans et a une grosse expérience derrière lui. Né à Vilvorde, le Franco-congolais a joué à Marseille et Porto notamment qui l’avait vendu à Stoke pour plus de 24 millions d’euros.

La saison dernière, il a été prêté par Stoke City en Espagne au Rayo Vallecano. Pour s’attacher ses services, le FCB devrait s’acquitter d’un montant de 6 millions d’euros.