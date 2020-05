N'Golo Kanté assigné en justice par son ancien agent d'image

N'Golo Kanté, le milieu français de Chelsea, a été assigné en justice par son ancien agent d'image, rapporte le journal français L'Equipe samedi. Nouari Khiari, qui a géré l'image de marque de Kanté entre 2016 et 2017, réclame 3,8 millions d'euros de dommages et intérêts au champion du monde.

Le litige entre l'international français et Nouari Khiari dure depuis plusieurs mois. Au mois de novembre, Kanté avait déposé plainte contre Khiari pour escroquerie et abus de confiance. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris et Khiari avait alors déposé plainte contre X pour dénonciation calomnieuse.

L'agent a donc décidé d'engager une procédure civile devant le tribunal judiciaire de Nanterre et reproche à Kanté de ne pas avoir respecté ses engagements. Il assure également qu'il n'a pas reçu la totalité de sa rémunération prévue dans le contrat ainsi que des indemnités sur le nouveau contrat signé par Kanté avec Adidas.

"Cette assignation est une suite logique et juridique. Plutôt que de fabuler devant la presse, M. Kanté devra dire vrai devant la justice. Il devra répondre du non-respect de ses engagements contractuels et indemniser, tant le préjudice financier que le préjudice moral de M. Khiari, lequel se chiffre en millions", a déclaré Me Yassine Maharsi, l'avocat de Nouari Khiari à L'Equipe.

Contactée par le quotidien sportif, l'avocate de N'Golo Kanté, Me Nadia Zrari, n'a "pas souhaité faire de commentaire" sur cette assignation visant son client.