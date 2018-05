Mourinho tacle ses remplaçants : "Vous avez pu voir pourquoi Lukaku joue tout le temps"

Manchester United s'est fait surprendre à Brighton ce vendredi (1-0). Un coup de tête de Gross a suffi aux Seagulls pour s'imposer. Et visiblement, José Mourinho n'était pas heureux de la prestation de certains de ses joueurs.



Romelu Lukaku et Alexis Sanchez absents pour cause de blessure, leurs remplaçants n'ont pas saisi leur chance. "Je pense que vous (les médias), vous devez être déçus. Parce que depuis des mois, vous me demandez toujours 'Pourquoi ce joueur ne joue pas ? Pourquoi ce joueur est sur le banc ? Pourquoi toujours Lukaku ?'", a déclaré Mou en conférence de presse. "Peut-être que maintenant vous comprenez pourquoi certains joueurs jouent plus que d'autres. Peut-être que vous n'allez plus me demander pourquoi un joueur A, B ou C ne joue pas ou pourquoi toujours Lukaku ? Eh bien, ce soir vous avez pu voir pourquoi Lukaku joue tout le temps".



Marcus Rashford et Anthony Martial, titulaires au Falmer Stadium de Brighton, peuvent se sentir visés.



"Peut-être qu'individuellement nous ne sommes pas aussi fort que certains le pensent", a insisté le Portugais. "Je continue de le dire, terminer deuxième en Premier League, c'est magnifique. Nous devons sécuriser cette deuxième place le plus rapidement possible."



Avec encore deux matches à disputer, Man U possède 5 points d'avance sur Liverpool (3e). Tottenham, 4e à 6 points, compte un match de moins et pour toujours espérer rattraper les Red Devils.