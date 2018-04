Mourinho: Il y a "presque un accord" pour la prolongation de Fellaini

Marouane Fellaini est en fin de contrat du côté de Manchester United. Le Belge pourrait donc signer gratuitement dans n'importe quel club à partir du 1er juillet. On sait, par exemple, que le profil du médian des Diables Rouges intéresse le PSG ou certains clubs chinois. Pourtant, du côté de Manchester United, il semble qu'on souhaite prolonger un petit peu l'aventure commune. José Mourinho a déclaré ce dimanche qu'un accord était quasi signé entre le club et le joueur, qui a marqué le but décisif contre Arsenal.

"La situation, c'est que nous sommes presque parvenus à un accord" a confié le manager portugais de Man U. "Mais dans le football, "presque" ce n'est pas suffisant. Je veux voir le papier blanc avec l'écusson de Manchester United et la signature d'Ed Woodward (le vice-président)".

"Je pense qu'un joueur qui tient l'écusson de son maillot après un but dit clairement qu'il veut rester" a terminé José Mourinho. "Je veux qu'il reste, le club aussi et je pense qu'il va rester. Nous y sommes presque."