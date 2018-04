Mohamed Salah élu meilleur joueur de Premier League au détriment de De Bruyne

Mohamed Salah (Liverpool) a remporté le prix du meilleur joueur de Premier League décerné par l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA) ce dimanche soir. Après une saison exceptionnelle avec Liverpool, le joueur égyptien de 25 ans se voit récompensé devant de grands noms du football européen. Cette saison, Mo Salah a des statistiques stratosphériques avec notamment 31 buts et 10 passes décisives en 33 matches en Premier League.

Les six joueurs nommés étaient Kevin de Bruyne (Manchester City), l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), l'Allemand Leroy Sané et l'Espagnol David Silva (Manchester City) ainsi que l'Anglais Harry Kane (Tottenham) et l'Espagnol David De Gea (Manchester United).

Eden Hazard avait remporté cette distinction en 2015 avec Chelsea.

Plus tôt dans la soirée, Leroy Sané a été sacré meilleur jeune de Premier League. Alors que Jan Vertonghen et Kevin de Bruyne figuraient dans l'équipe-type de la saison aux cotés de David de Gea (Manchester United), Marcos Alonso (Chelsea), Nicolas Otamendi (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham), Sergio Aguero (Manchester City), Harry Kane (Tottenham) et Mohamed Salah (Liverpool).