Mike Phelan restera l'adjoint de Solskjaer à Manchester United

Manchester United a confirmé vendredi Mike Phelan dans son rôle d'assistant d'Ole Gunnar Solskjaer. Le technicien a signé un contrat jusqu'en juin 2022.

L'Anglais de 56 ans, T2 de Sir Alex Ferguson entre 2008 et 2013, a été ramené au club par l'entraîneur norvégien plus tôt cette saison. "Manchester United a toujours été une partie importante de ma vie depuis que j'ai rejoint le club en 1989. Je suis ravi de pouvoir prolonger cette collaboration", a déclaré celui qui a été le T1 de Hull City entre juillet 2016 et janvier 2017.

Solskjaer, arrivé à la tête des Red Devils en décembre après le renvoi de José Mourinho, a dit que Phelan a été la première personne qu'il a contactée pour travailler avec lui à Old Trafford. "Tout le monde au club aime parler avec lui, travailler avec lui. Les joueurs le respectent et savent ce dont il est capable de faire", a dit le coach norvégien.

MU, sixième avant la dernière journée de Premier League, accueillera Cardiff dimanche (16h). Arsenal, cinquième avec une petite unité de plus, jouera à Burnley simultanément. La cinquième place est synonyme de qualification pour la phase de groupes de l'Europa League alors que la sixième enverra le club en question au 2e tour préliminaire.