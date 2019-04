Mignolet, qui se lance dans le café : "Mon avenir ? J'ai 31 ans, je veux jouer !"

Sa passion pour le café

"A l’époque, quand je rentrais pour les rassemblements de l’équipe nationale, j’allais toujours chez mes parents ou mes grands-parents pour dire bonjour et pour boire un café. Ca passe toujours avec un café. Je me suis dit pourquoi ne pas vendre un coffee shop ainsi tout le monde pourra venir chez moi. C’était le début de l’aventure il y a trois ans environ. Aujourd’hui, on a lancé nos capsules et un magasin en ligne. On a grandi pas à pas, on ne sait pas vraiment où cela va nous mener. A l’image du début de ma carrière… J’avais commencé en division 2 à Saint-Trond et maintenant je joue pour Liverpool."