Mignolet et son rôle de N.2 : "Pas facile, mais Alisson est un des 5 meilleurs gardiens du monde"

Simon Mignolet va recevoir du temps de jeu pour la deuxième fois de la saison. Jurgen Klopp l'a confirmé ce samedi en conférence de presse : Big Si sera titulaire en Cup face à Wolverhampton.



Barré par le Brésilien Alisson Becker, le ... N.2 des Diables doit prendre son mal en patience. Mignolet est conscient de son statut et de la qualité de son concurrent. "Ce n'est pas facile. C'est quelque chose que tu veux vivre, mais l'équipe tourne tellement bien et tu dois juste essayer de l'aider de ton mieux. Je suis derrière Alisson, qui est un très bon gardien - probablement l'un des cinq meilleurs au monde, si pas le meilleur - tu peux l'accepter et le comprendre", déclare-t-il sur le site de son club.



Et de détailler les points forts du gardien brésilien. "Il est naturellement un bon gardien, ce qui en fait un portier vraiment spécial. Il n'a pas besoin de penser à quoique ce soit, cela vient naturellement. C'est pour ça que c'est facile pour lui de jouer dans le goal."



Les deux gardiens des Reds se poussent tous les deux à l'entraînement. "Je dois travailler dur tous les jours à l'entraînement pour être prêt si on fait appel à moi. Ce n'est pas facile, surtout mentalement. J'essaie de rester concentré autant que possible".



Il aura l'occasion de démontrer ses qualités, ce lundi au Molineux Stadium.