Mignolet : "Alisson est le gardien le plus complet du monde"

Formé à Saint-Trond puis passé par Sunderland, Simon Mignolet a posé ses valises dans le mythique club de Liverpool en juillet 2013. Une histoire qui se déroulait plutôt bien, jusqu’au jour où les Reds ont transféré Alisson Becker pour près de 65 millions d’euros, c’était en début de saison.

Le portier belge de 31 ans, qui possède un contrat jusqu’en juin 2021, n’a disputé que deux rencontres depuis le mois d’août. Il ronge son frein, en reconnaissant toutefois les qualités du gardien brésilien de 26 ans.

"En tant que gardien, vous apprenez des concurrents avec lesquels vous travaillez. Alisson est titulaire en équipe nationale du Brésil, devant Ederson. La différence entre les deux ? Je pense qu’Ali est plus fort avec ses mains. C'est le gardien le plus complet au monde, je n'ai jamais vu cela durant ma carrière. Il est si calme. A titre personnel, ce qui me manque le plus, c’est le goût de la victoire à la fin d’une rencontre disputée. Je continue de tout donner et de m’entrainer dès 9h00 du matin", a précisé Mignolet au Daily Mail.

Une grosse expérience, un comportement exemplaire, un talent indiscutable : Mignolet constituerait sans nul doute une belle option pour de nombreux clubs dans les cinq grands championnats européens.