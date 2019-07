Michy Batshuayi en stage avec Chelsea, une chance de séduire Frank Lampard ?

Les joueurs de Chelsea et leur nouvel entraîneur, Frank Lampard, sont arrivés à Dublin ce vendredi pour participer à leur premier stage d'avant-saison. Contrairement à de nombreux cadres de l'équipe, toujours en vacances ou occupés avec leur équipe nationale, Michy Batshuayi, de retour de prêt, est bien du voyage.

Quatre éléments prêtés la saison dernière, Michy Batshuayi (Crystal Palace), Kurt Zouma (Everton), Tiemoue Bakayoko (Milan AC) et Kenedy (Newcastle) font partie des 22 joueurs qui se sont envolés vers l'Irlande ce vendredi. Les Blues affronteront au cours de ce stage deux formations irlandaises, Bohemians et St Patrick’s Athletic.

Très peu de titulaires de l'année dernière sont présents actuellement, mais certains pourraient rejoindre le groupe dans les jours à venir. Du noyau "habituel", seuls Cesar Azpilicueta, Pedro, Danny Drinkwater, Davide Zappacosta et Willy Caballero sont déjà de la partie. De nombreux jeunes de l'académie ont également fait le déplacement.

En l'absence des attaquants titularisés la saison dernière par Maurizio Sarri, Olivier Giroud, Gonzalo Higuain (reparti à la Juventus) et Alvaro Morata (prêté depuis janvier et encore pour une saison à l'Atlético Madrid), le Diable Rouge devrait recevoir l'occasion de s'illustrer, et pourquoi pas de convaincre Frank Lampard de lui faire une place dans son effectif cette saison.