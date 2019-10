Michy Batshuayi, buteur, contribue au festival de Chelsea à Southampton

En déplacement à Southampton, Chelsea n'a fait qu'une bouchée de Saints en manque de confiance et empêtrés en fond de classement. Les Blues ont pu compter sur leur jeune tandem made in Stamford Bridge, Mason Mount et Tammy Abraham, tous deux buteurs, pour rapidement prendre les devants en première mi-temps. Malgré une réduction du score de Danny Ings, les Blues n'ont pas tremblé, N'Golo Kanté leur ayant permis de refaire le break juste avant l'entracte.

A noter que notre compatriote, Michy Batshuayi, monté à la 84e minute, n'a pas tardé à se mettre en évidence en inscrivant un but...cinq minutes après sa montée. Une réalisation qui vient conclure un superbe une-deux avec Christian Pulisic et qui vient débloquer le compteur du Diable rouge en Premier League cette saison.