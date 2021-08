8 août 2011, il y a un peu plus de dix ans, Romelu Lukaku réalise son rêve en signant à Chelsea, son club de cœur, celui de son idole, Didier Drogba , à seulement 18 ans. Mais l’aventure dans la capitale anglaise du gamin né à Anvers ne se passe pas très bien. Après une saison vierge de buts et presque de matches, le voilà en route pour West Bromwich , la saison de la révélation pour lui. S’ensuit une explosion sous Roberto Martinez à Everton et un transfert-paillette à Manchester United pour près de 85 millions, 6 ans après avoir foulé le sol anglais. Mais l’expérience dans le rouge des Red Devils ne se passe pas idéalement, et pour se relancer, Big Rom choisit l’Italie et le projet d’ Antonio Conte à l’ Inter Milan .

Deux ans plus tard, Lukaku est considéré comme un des meilleurs attaquants de la planète. Champion d’Italie en titre et meilleur joueur de la Serie A , le Belge attise les convoitises du monde entier, surtout que son mentor italien a quitté le navire milanais en perdition faute de moyen financier. Voilà Romelu face à un dilemme, rester dans le club qui lui a permis d’atteindre les sommets sans son maître à jouer ou réaliser le transfert de sa vie (économiquement parlant). Un choix qu’il n’a peut-être même pas totalement eu entre ses crampons, la faute à une volonté de l’Inter de le vendre absolument.

Quoi qu’il en soit, Romelu est de retour à Chelsea mais est-ce une bonne chose ? Place d’abord aux arguments contre. Romelu va quitter un système de jeu créé autour de lui et presque pour lui par Conte. Une façon de jouer résolument tournée vers l’offensive, l’Inter termine 2e meilleure attaque d’Italie à un but de l’Atalanta, dans laquelle Lukaku a marqué 24 buts cette saison et 23 l’an dernier, rien qu’en championnat, ce sont ses deux saisons les plus productives derrière les 26 buts à Everton en 2016-2017. A Chelsea, il va trouver le système de jeu de Thomas Tuchel, extrêmement organisé et plus tourné vers la défensive. Les stats en attestent, le Chelsea de Tuchel a marqué, en moyenne 1,31 buts par match la saison dernière pendant que l’Inter de Conte et Lukaku marquait, en moyenne, 2,34 buts par match. Tactiquement, ça sent la fausse bonne idée.

Ensuite, au top depuis deux saisons avec l’Inter, Big Rom n’a plus besoin de prouver sa valeur en Italie. Même si les médias italiens peuvent être durs, ce n’est rien comparé à la presse britannique, surtout si le Belge redébarque Outre-Manche avec l’étiquette d’un des transferts les plus chers de l’histoire. Il sera clairement attendu au tournant mais Romelu lui-même vous dira que ça a toujours été le cas.

Enfin, Lukaku n’a pas connu beaucoup d’échecs dans sa carrière mais le fait de ne jamais parvenir à faire son trou à Chelsea en est clairement un. 15 petits matches officiels en trois saisons et aucun but. Il revient donc dans le seul club où cela n’a pas marché pour lui, pas super facile à gérer même si à 28 ans, Romelu a désormais plus d’expérience que lors de sa première aventure londonienne.