A 32 ans, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang semble de plus en plus se diriger vers la sortie à Arsenal, formation de Premier League pour laquelle il évolue depuis 2018.

Débarqué à Arsenal après une explosion au Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang répond aux attentes. 92 buts et 21 passes décisives en 163 apparitions sous la vareuse des Gunners : le déroutant droitier gabonais, né en France, hérite même du brassard.

Celui qui adore porter un masque (de super-héros) lors des célébrations de buts possède un contrat jusqu'en juin 2023, assorti d'émoluments largement gonflés, mais ne va clairement pas aller au terme de celui-ci. Cette saison, son comportement dérange, son attitude ne plait plus. Conséquence : on lui retire le brassard au milieu du mois de décembre dernier.

Ecarté ensuite totalement du groupe, Auba n'est plus apparu sur une feuille de match depuis l'affrontement contre Everton le 6 décembre. Et comme tout roule pour la formation de Mikel Arteta depuis lors, cinq victoires et une défaite, face au leader Manchester City, le buteur gabonais est clairement poussé vers la sortie durant ce mercato hivernal.

Présent à la CAN, qui débute le 9 janvier, l'ancien du Milan AC ou de Saint-Etienne vaudrait encore une vingtaine de millions d'euros. De quoi notamment attirer le regard de Newcastle, récemment racheté et qui va tenter de se concocter un noyau pour remonter dans la hiérarchie en Premier League.

Côté Gunners, on lorgne sur Alexander Isak, avant suédois de 22 ans de la Real Sociedad, et sur Jonathan David (21 ans), attaquant de Lille passé par La Gantoise, afin de renforcer la division offensive du quatrième du championnat anglais.