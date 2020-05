Mercato : Philippe Coutinho a la Premier League à ses pieds

Sur une voie de garage au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait changer de crèmerie cet été. Ce n’est une surprise pour personne, le Barça aimerait pouvoir vendre ou prêter son joueur brésilien afin d’obtenir des liquidités pour se lancer sur la piste de Lautaro Martinez.

Selon Mundo Deportivo, le club catalan demanderait 100 millions d’euros pour sa perle auriverde. Une somme importante, vu la conjoncture économique due au coronavirus, mais bien en dessous du prix d’achat de l’ex-joueur de Liverpool arraché aux Reds en 2018 pour un transfert évalué à 160 millions.

Plusieurs clubs anglais sont sur les rangs pour rapatrier le Brésilien en Premier League. Le journal espagnol déclare que la piste la plus sérieuse émane de Chelsea. Mais Newcastle, avec ses nouveaux propriétaires prêts à injecter de grosses sommes, et Arsenal, où Mikel Arteta suit la piste de près, sont aussi des destinations crédibles. Manchester United et Leicester sont aussi cités.

Selon le journal, l’agent du joueur, Kia Joorabchian a déjà annoncé au Barça qu’il discutait avec des clubs anglais. Avec une clause de départ à 100 millions, pas sûr que le dossier aboutisse sans que le Barça y mette un peu du sien et n’abaisse ses exigences.