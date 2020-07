Mercato : Kai Havertz aurait fait son choix et s'apprêterait à rejoindre Chelsea

Kai Havertz est l’un des footballeurs européens les plus courtisés. La jeune star allemande (21 ans), explose depuis plusieurs mois avec son club de Leverkusen et ses prestations ne passent pas inaperçues. Le Bayern et le Real Madrid ont coché le médian offensif comme possible renfort mais c’est un club anglais, Chelsea, qui semble actuellement tenir la corde.

Selon le Bild, Havertz a fait son choix et rejoindrait le club londonien. Chelsea se serait en effet montré plus incisif et entreprenant que les autres.

Les Blues ont déjà sorti le chéquier pour enrôler Hakim Ziyech (transfert acté en février), l’ailier donneur de passes décisives de l’Ajax et Timo Werner, le prolifique buteur de Leipzig. Si jamais Kai Havertz devait lui aussi poser ses valises à Londres, on assisterait donc à une refonte quasi complète du secteur offensif londonien.

Un secteur dans lequel Michy Batshuayi aurait de moins en moins sa place, lui qui est déjà actuellement devancé dans la hiérarchie par Tammy Abraham et Olivier Giroud.

Reste maintenant à savoir combien de zéro devra mettre Chelsea sur le chèque. En mars, Peter Bosz, l’entraîneur de Leverkusen, parlait d’une somme supérieure à 100 millions d’euros. La Covid est passée par là et le marché des transferts a été chamboulé. Mais Rudi Völler, le directeur sportif du Bayer, ne laissera pas partir sa star sans une compensation à la hauteur de son talent.