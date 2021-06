Mercato : Jack Grealish en route vers Manchester City pour un montant record de 116 millions d’euros

Manchester City s’apprête à réaliser le transfert entrant le plus cher de l’histoire de la Premier League. Selon la presse anglaise et plus particulièrement le Daily Mail, les Cityzens ont trouvé un accord avec Aston Villa pour recruter son Wonder Kid Jack Grealish contre un montant de 100 millions de Livres, soit environ 116 millions d’euros.

Si ce transfert venait à être acté, il s’agirait de la somme la plus élevée jamais payée par un club de Premier League pour s’attacher les services d’un joueur. Le record actuel – selon les données du site spécialisé transfermarkt – est détenu par Manchester United avec le recrutement de Paul Pogba estimé à 105 millions d’euros. Harry Maguire (87 millions d’euros) et Romelu Lukaku (84,7) complètent le podium actuel.

Actuellement engagé avec l’Angleterre pour l’Euro 2020, Jack Grealish a fait ses débuts en Premier League à l’âge de 19 ans et a toujours porté le maillot d’Aston Villa durant sa carrière (sauf une brève parenthèse en prêt à Notts County en 2013). Désormais âgé de 25 ans, le natif de Birmingham a accumulé 96 matches en Premier League et sort d’une saison réussie avec les Villains pour qui il a planté 6 buts et 12 assists en 26 matches de championnat.

Son transfert à Manchester City ne serait donc qu’une question de temps puisque les derniers détails devraient être réglés à son retour de l’Euro. Le Daily Mail précise par ailleurs que ce transfert record n’empêcherait pas les Mancuniens de continuer leur pressing sur le buteur de Tottenham Harry Kane dont le prix devrait également franchir la barre des 100 millions.