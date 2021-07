Brillant avec Aston Villa la saison dernière (6 buts, 12 passes décisives en 26 matches) et déroutant avec l’Angleterre lors de l’Euro, Jack Grealish attise logiquement les convoitises des grands clubs. A 25 ans, le meneur de jeu anglais s’est d’ailleurs dit prêt à franchir un cap dans sa carrière après avoir fait le tour de la question à Aston Villa.

Depuis quelques semaines, c’est Manchester City qui semble tenir la corde pour le transférer. Et si on n’en était qu’au stade de la persistante rumeur jusque-là, tout semble s’être accéléré ces derniers jours. Villa aurait en effet accepté l’offre de 100 millions de livres des Skyblues et un accord entre les deux clubs aurait donc été trouvé.

En cas d’officialisation, Grealish détrônerait Paul Pogba (89 millions) pour devenir le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League. Et vu la vitesse à laquelle les pourparlers entre les deux clubs se sont accélérés, Grealish pourrait très vite venir garnir les rangs de City pour apporter encore un petit peu plus de talent et de bling-bling à un noyau mancunien qui en dégouline déjà.