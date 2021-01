Mercato foot : Solskjaer veut dégraisser à Manchester United, Fletcher nommé adjoint

Darren Fletcher, 36 ans, a été nommé adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, a indiqué le club de Premier League anglaise ce lundi.

L'Ecossais a joué de 2003 à 2015 pour ManU. "Darren a l'ADN de United en lui et il est précisément celui dont nous avons besoin", a commenté Ole Gunnar Solskjaer. "Il est au début de sa carrière d'entraîneur et son expérience, tant sur qu'en dehors du terrain, sa mentalité de gagnant et sa propension au travail, sont autant de fantastiques atouts qu'il peut apporter au staff."

Darren Fletcher a été champion d'Angleterre à cinq reprises remportant en 2008 la Champions League et la Coupe du Monde des clubs. International écossais à 80 reprises, ce milieu de terrain travaillait jusqu'ici chez les jeunes à Manchester United.

Un élément qui arrive chez les Mancuniens, d'autres devraient faire le chemin inverse. Solskjaer aurait, de fait, décidé de faire le ménage au sein du club actuellement deuxième du championnat derrière Liverpool (33 unités tous les deux). Plusieurs joueurs pourraient faire leur valise : Jesse Lingard, Marcos Rojo, Sergio Romero ou encore Phil Jones. Sans compter le grand point d'interrogation au-dessus de la tête de Paul Pogba, cité sur le départ tous les six mois.