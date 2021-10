Mercato : Erling Haaland priorité de recrutement de Manchester City l'année prochaine

Sorloth, Thorstvedt, Berge : Haaland impressionné par les Belgicains de la sélection... Les équipes nationales reprennent le flambeau cette semaine pour les premiers matchs officiels depuis l’Euro. Pour l’occasion, Erling Haaland a fait un petit tour d’horizon de ses coéquipiers dans une séquence où le buteur Norvégien se livre sur ses compatriotes. Et l’info principale, c’est que ce sont des Belgicains qui l’impressionnent le plus devant le but. Lorsqu’on lui demande qui est le meilleur finisseur autre que lui, Haaland cite deux joueurs passés par la Pro League après une courte hésitation : "Sørloth (ex-Gand) est un bon finisseur. Mais Kristian Thorstvedt (Genk) est aussi un finisseur étonnamment bon… ouais. Je dirais ces deux-là". Un sacré compliment venant d’un joueur, serial buteur, qui vit, mange et dort pour secouer les filets. Un autre ancien du championnat belge reçoit les louanges du colosse quand il évoque ses équipiers les plus difficiles à affronter : "Je dirais Martin Ødegaard et Sander Berge (ex-Genk). Ce sont des joueurs de foot incroyables. Tout simplement". Le nouveau joueur d’Arsenal est d’ailleurs le meilleur ami d’Haaland en équipe nationale : "Dans l’équipe actuelle, mon meilleur ami est Martin Ødegaard, le capitaine. C’est un bon gars et nous passons beaucoup de temps ensemble, que ce soit sur le terrain ou en dehors". Parfois critiquée, la Pro League est donc cependant bien représentée dans la sélection norvégienne et les Belgicains représentent même des pièces maîtresses à en croire la star de la sélection Erling Haaland.