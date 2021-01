Mercato : David Luiz et Arsenal vers un divorce à l'amiable ?

David Luiz, 33 ans (34 en avril prochain), joue peu à Arsenal cette saison, seulement quatre apparitions sur les deux derniers mois de Premier League. Le défenseur brésilien sera en fin de contrat en juin prochain et un gros point d'interrogation s'installe au sujet de son aventure chez les Gunners.

En réalité, plusieurs portes sont ouvertes : celle d'une prolongation, celle d'une fin de collaboration en juin et celle dont la cote grimpe en flèche depuis quelques jours, une séparation à l'amiable dès ce mois de janvier. Le Brésilien pourrait porter une nouvelle vareuse, Arsenal pourrait évacuer un gros salaire.

►►► À lire aussi : Mercato, toutes les infos

David Luiz pourrait ainsi réaliser un vieux rêve : finir sa carrière à Benfica, qui possède cela dit déjà actuellement Jan Vertonghen et Nicolas Otamendi en défense centrale. Le Brésilien a évolué dans le club portugais entre 2007 et 2011, remportant un titre de champion et trois coupes nationales.

"J'ai toujours dit que j'aimerais mettre fin à ma carrière à Benfica. Dans le football, tout change, ce qui est vrai aujourd'hui, est un mensonge demain, mais mon sentiment ne change pas. J'aime Benfica. Mon rêve est d'entrer sur le terrain de l'Estadio da Luz sous leurs couleurs. Pour tout ce que j'ai vécu et ressenti, pour ce qu'est Benfica dans ma vie et dans mon histoire, pour tout, Benfica est plus grand que n'importe quel joueur", confiait récemment le droitier chevelu.

Après son départ de Benfica, David Luiz a joué à Chelsea (février 2011-juillet 2014), au Paris Saint-Germain (2014-2016), à Chelsea (2016-2019) avant de rejoindre Arsenal en août 2019.