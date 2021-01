Mercato : Crystal Palace recrute Mateta, mauvaise nouvelle pour Batshuayi et Benteke

Crystal Palace, 13e en Premier League, possède un petit matelas d’avance sur les relégables mais ne veut rien laisser au hasard dans la lutte pour le maintien. Mécontents du rendement offensif de l’équipe, les dirigeants des Eagles ont donc décidé de recruter Jean-Philippe Mateta. Pour Christian Benteke et Michy Batshuayi cette arrivée d’un concurrent n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Elle pourrait même leur indiquer la porte de sortie.

Révélé à Châteauroux, Mateta a fait le grand saut vers Lyon, sans vraiment s’y imposer. Prêté au Havre, puis transféré à Mayence, il va désormais découvrir la Premier League. Le club allemand l’a loué (avec option d’achat) à Crystal Palace.



Au sein d’un club en difficultés, le Congolais d’1m93 a fait plus que surnager : il a marqué 10 buts en 17 rencontres. Il a d’ailleurs affiché ses ambitions d’emblée. "Je suis un attaquant, j’aime marquer".



Palace, 22 goals en 19 matches, a en besoin. Cela signifie aussi que la ligne offensive actuelle manque de tranchant. Une pierre dans le jardin des Diables rouges Benteke et Batshuayi. Big Ben a inscrit 3 buts en 13 apparitions mais il revenait un peu dans le coup depuis début décembre. Le compteur de Batsman est lui toujours bloqué sur zéro et son temps de jeu était déjà très limité.



Mateta devrait les faire reculer tous les deux dans la hiérarchie et diminuer encore leur capital "minutes". A six mois de l’Euro, la question d’un départ se pose. Encore plus pour Batshuayi.