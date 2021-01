Mercato : Chelsea songe à casser sa tirelire pour recruter Haaland

Mardi soir, Leicester est provisoirement grimpé pour la 4e fois de la saison sur la plus haute marche de la Premier League en battant Chelsea (2-0), augmentant encore la pression du Frank Lampard, pour la 18e journée.

Les Blues sont huitièmes, avec déjà 9 longueurs de retard sur la tête. 7 points pris sur les 8 derniers matches : la formation londonienne s'enlise. Un constat inquiétant, compte tenu des lourds investissements consentis récemment pour se renforcer (Kai Havertz, Timo Werner et Hakim Ziyech) et dont l'apport sur le terrain reste très discret, alors que les mêmes éternels défauts - une défense friable à l'extérieur et une attaque qui manque de liant - perdurent.

Pour tenter de résoudre ce problème, les dirigeants de Chelsea songeraient, d'après The Athletic, à s'offrir les services... d'Erling Haaland, le Norvégien de 20 ans, lors du mercato estival. Acheté par le Borussia Dortmund seulement 20 millions d'euros il y a un an, l'attaquant gaucher casse la baraque. Cette saison, il a planté 19 buts et a délivré 3 passes décisives en 1.472 minutes avec la formation allemande.

Logique que certains commencent à lui faire les yeux doux, le Real Madrid et Manchester City en tête. Filou lorsqu'il s'agit de négocier, son agent Mino Raiola aurait négocié une clause libératoire de 75 millions d'euros pour Haaland, mais les enchères risquent de grimper rapidement. Il ne serait pas illogique de déjà le voir quitter Dortmund à l'été (ou même avant ?) tant son niveau est impressionnant.

La lutte s'annonce âpre et Chelsea est prêt à tenter sa chance.