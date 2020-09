Mené, Liverpool renverse Arsenal et poursuit son sans-faute en Premier League

En clôture de la 3e journée de Premier League ce samedi, Liverpool s'est imposé face à Arsenal (3-1). Les Reds ont pourtant été menés au score au quart d'heure suite à une énorme bévue défensive d'Andrew Robertson, concrétisée par l'opportuniste Alexandre Lacazette. Mais globalement plus forts, les hommes de Jürgen Klopp ont renversé, dans la foulée, cette rencontre mal embarquée.

C'est d'abord Sadio Mané qui a profité d'un mauvais dégagement des poings de Leno pour calmement placer au fond, avant que Robertson ne se rachète en surgissant au second poteau pour concrétiser une offrande parfaite d'Alexander-Arnold. Pour son baptême du feu avec Liverpool, le nouveau transfuge Diogo Jota a profité de ses quelques minutes de jeu pour planter le but du K.O et définitivement asphyxier une équipe d'Arsenal quelque peu en dessous.

Grâce à cette victoire globalement méritée, Liverpool poursuit son début de saison parfait et caracole en tête de Premier League aux côtés de Leicester et d'Everton. Pour Arsenal, c'est un coup d'arrêt après deux victoires consécutives. Les hommes d'Arteta restent cependant aux portes du Top 5.