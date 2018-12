Mené 2-0, United prend un point à Southampton, Lukaku retrouve le chemin des filets

Manchester United et Southampton n'ont pas réussi à se départager à l’occasion de la 14ème journée de Premier League. Les Saints ont pris le meilleur départ et ont compté deux buts d'avance après 20 minutes. Romelu Lukaku a relancé les Red Devils et Ander Herrera a égalisé. Big Rom n'avait plus marqué depuis le 15 septembre. Marouane Fellaini a joué 90 minutes.

En grande difficulté depuis le début de saison, United peine à trouver son rythme de croisière. Les Mancuniens ont connu un nouveau coup d'arrêt au Saint Mary's Stadium. Et cela aurait encore pu être pire, la faute à un début de match complètement manqué. Stuart Armstrong (13e) puis Cedric Soares, d'un superbe coup franc, (20e) ont creusé l'écart pour Southampton.



United est sonné mais pas assommé. Romelu Lukaku a sonné la révolte. Big Rom a trompé Alex McCarthy d'un tir puissant du gauche (33e). Le Diable rouge a enfin retrouvé le chemin des filets. Il n'avait plus marqué depuis le 15 septembre contre Watford, soit 981 minutes. Ander Herrera a égalisé joliment juste avant la mi-temps (39e). Les Red Devils n'ont pas réussi à arracher la victoire en deuxième période. Manchester n'a d'ailleurs cadré qu'un seul tir en 45 minutes



Romelu Lukaku s'est blessé tout seul en fin de rencontre. Il a glissé sur le ballon et semblait se plaindre du genou. Après quelques soins, il est remonté sur la pelouse. Trois minutes plus tard, il a cédé sa place à Jesse Lingard.