3-0 : But de Mctominay - Manchester United - FC Bruges - 27/02/2020 But de Scott McTominay pour Manchester United ! Sur un ballon perdu par Odilon Kossounou à droite, Fred s'infiltre à gauche de la surface et remise en retrait pour McTominay dont la frappe est loin de la portée de Simon Mignolet (3-0) !