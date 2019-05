Mbenza confirme qu'il jouera encore à Huddersfield la saison prochaine

Isaac Mbenza va continuer sa carrière au sein du club anglais d'Huddersfield, qui sera relégué en Championship (D2 anglaise) au terme de l'actuelle saison. L'attaquant belge de 23 ans, prêté avec option d'achat par Montpellier, l'a assuré vendredi en conférence de presse. "Je vais jouer ici la saison prochaine. C'est très bien pour moi car j'ai besoin de me concentrer sur mon football, cela va me donner confiance", a dit Mbenza.

Mbenza a marqué dimanche son premier but en 21 rencontres de Premier League cette saison. "Cela m'a procuré une émotion incroyable. J'ai encore besoin de jouer davantage de matches pour m'améliorer et construire ma confiance."

Le Belge n'est pas parvenu à éviter la relégation en D2 aux 'Terriers'. En effet, le club du Yorkshire, où évolue également Laurent Depoitre, n'a remporté que trois matches en championnat et est bon dernier avec 15 points après 37 journées.

Né en région parisienne, Isaac Mbenza a grandi en Belgique avant d'intégrer le centre de formation de Valenciennes à l'âge de 16 ans. Il avait été recruté par le Standard durant l'été 2016 et n'était resté qu'une demi-saison en bord de Meuse (27m., 1b.) avant de regagner Montpellier. Entre janvier 2017 et juin 2018, il a disputé 59 matches pour le MHSC, marquant 13 buts et délivrant 3 assists.