Maurizio Sarri explique pourquoi il a fait débuter Eden Hazard sur le banc face à Cardiff

Chelsea s’est imposé difficilement à Cardiff dimanche (1-2), dans le cadre de la 31ème journée de Premier League. Une victoire importante qui permet aux Londoniens de rester dans la course aux places qualificatives pour la Champions League.

Maurizio Sarri avait décidé de laisser certains de ses cadres au repos pour débuter le match. C'était le cas notamment de N'Golo Kante et d'Eden Hazard. Le technicien italien a justifié son choix sur le site du club. "Je ne pense pas que Hazard et Kante puissent jouer 70 matches par saison. Kante doit en être à 50 ou 51, Hazard avec celui d'aujourd'hui 48. Ils viennent de jouer avec leurs équipes nationales, Hazard 185 minutes et Kante 175 minutes. Dans chaque saison, il y a des moments où les joueurs ont besoin de repos."

Finalement, Sarri a été contraint de sortir du banc son stratège belge. Eden Hazard est monté au jeu à la 52ème minute, soit 7 minutes après l'ouverture du score par Cardiff. "Finalement, on a de la chance car on a gagné 3 points et Hazard n'a joué que 35 minutes, Kante 0. C'est important pour nous de les avoir en bonne condition physique pour les 7 derniers matches de Premier League. Je sais que ce sont des joueurs importants mais ils ne peuvent pas jouer 70 matches donc on doit parfois prendre des décisions. Ce n'est pas facile mais on doit le faire au bon moment."