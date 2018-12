Maurizio Sarri demande à Chelsea de clarifier la situation sur l'avenir d'Hazard

Voilà plusieurs jours que la presse s'emballe à nouveau autour d'un potentiel transfert d'Eden Hazard au Real Madrid. Le club espagnol qui serait prêt à casser sa tirelire et à intégrer plusieurs de ses joueurs dans le deal pour obtenir le Belge. Les Espagnols ne veulent plus passer à côté de ce transfert.

Du concret a été évoqué, et cela ne plait pas beaucoup à l'entraîneur des Blues. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Maurizio Sarri a déclaré "Je pense que nous devons résoudre le problème. Si nous voulons planifier l'avenir, nous devons résoudre ce problème" des propos relayés par le journal L'Equipe. Il ajoute que pour lui, il serait "temps de décider". Sauf que le Belge a déclaré à maintes reprises qu'il n'annoncerait rien avant la fin de la saison. Une situation qui n'empêche pas le Diable de briller. Ce mercredi il a ajouté deux buts à son compteur pour un total de douze buts et neuf passes décisives en 22 matches. Son entraîneur a d'ailleurs évoqué la possibilité de voir de nouveau Hazard en tant que faux numéro neuf, affirmant qu'il considère son équipe plus forte dans un tel schéma.