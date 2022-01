Mateo Kovacic a-t-il déjà inscrit le but de l’année en Premier League ?

Chelsea et Liverpool se sont quittés sur un score de 2-2 lors de la 21e journée de Premier League. Un match plaisant à suivre, avec de l’intensité et des beaux buts. Dont celui de Mateo Kovacic, qui va redonner de l’espoir à Chelsea. Mené 0-2, le Croate va sonner la révolte avec sa volée.

A-t-on déjà assisté au plus beau but de l’année en Premier League alors que 2022 vient à peine de commencer ? Si ce n’est pas le cas, le but de Mateo Kovacic va cependant rester bien haut dans le classement des plus belles réalisations.

Mené 0-2 sur leur pelouse, le Croate va sonner la révolte un peu avant de rentrer aux vestiaires face à Liverpool. D’une somptueuse volée du droit en un temps en dehors du rectangle, Kovacic inscrit son 2e but de la saison en championnat et sans doute l’un des plus importants de sa carrière.

Car ce but va sonner le retour des Blues qui vont finalement partager face à Chelsea 2-2 face à Liverpool. Un partage qui fait les affaires de Manchester City qui continue son envol en tête de la Premier League.