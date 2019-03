ManU et Lukaku battus par des Gunners plus efficaces

Victoire importante pour Arsenal face à Manchester United (2-0) dans le choc de la 30ème journée en Premier League. Le Suisse Xhaka a ouvert le score d’une superbe frappe flottante à la 12ème minute du jeu. En deuxième mi-temps c’est Aubameyang qui a doublé la mise sur penalty.

Arsenal et Manchester United ont joué au plus efficace dans ce match qui était plaisant à regarder. Et à ce jeu, c’est Arsenal qui a été le plus fort. Les Mancuniens ont manqué quelques belles occasions, notamment par l’intermédiaire de Romelu Lukaku, qui a joué l’intégralité de la rencontre. Le Belge a hérité de deux belles occasions mais a buté d’abord sur la barre transversale (1ère mi-temps) et puis sur Bernd Leno (2ème mi-temps). Ole Gunnar Solskjaer perd, ici, son premier match en Premier League en tant qu’entraîneur des Red Devils.

Grâce à cette victoire face à un concurrent direct, Arsenal réalise la bonne opération du week-end dans la course aux places pour la Ligue des Champions. Arsenal intègre le top 4 en quatrième position avec 60 points, devant Manchester United, cinquième, avec 58 points. Samedi, Tottenham a perdu 2-1 à Southampton mais occupe toujours la troisième avec 61 points. Et puis un peu plus tôt, ce dimanche, Chelsea a partagé à domicile contre Wolverhampton (1-1) et reste à la sixième place avec 57 points mais un match en moins.