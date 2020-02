Mané endosse sa cape de sauveur et offre une 17e victoire consécutive à Liverpool

Où s'arrêteront-ils ? Semaine après semaine, la question mérite d'être posée. Parce que ce que font les Reds cette saison est tout simplement prodigieux. Face à Norwich, ce samedi, Liverpool n'a pas brillé. A longtemps tergiversé, buté sur Tim Krul. Mais au final, et pour la 17e(!) fois consécutive, le club de la Mersey s'impose (0-1).

Ce week-end, c'est Sadio Mané qui s'est mué en sauveur. A la retombée d'un caviar en profondeur d'Henderson, le Sénégalais en a profité pour parfaitement contrôler le cuir avant de tranquillement ajuster le portier adverse d'une frappe puissante du pied gauche. Une petite réalisation suffisante pour prolonger cette série ahurissante. En 26 rencontres, Liverpool compile désormais 25 victoires et un match nul...fin octobre contre Manchester United. Et à ce rythme-là, on se demande qui peut arrêter cette effrayante armada dirigée par Jürgen Klopp. Peut-être l'Atletico Madrid, mardi prochain...