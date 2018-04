Manchester City a fait le job contre Tottenham sur la pelouse de Wembley ce samedi soir avec une victoire 1-3. Après une très bonne première période des Cityzens concrétisée par un but de Gabriel Jesus et un pénalty de Gundogan, les Spurs ont fait douter leurs adversaires en réduisant le score juste avant la pause. Mais les hommes de Guardiola sont parvenus à alourdir le score à la 72ème minute après une demi-heure compliquée pour eux. La part du boulot est donc remplie pour City qui a une petite chance de devenir champion demain en cas de défaite du voisin de Manchester United face à West Bromwich, bon dernier de Premier League. Côté Belge, Vincent Kompany , Kevin De Bruyne , Mousa Dembélé et Jan Vertonghen étaient titulaires. Seul le dernier est parvenu à éviter le carton jaune dans cette partie, alors que Vince The Prince a brillamment effectué la passe décisive pour Gabriel Jesus sur le premier but cityzen.

ManCity sort la tête de l'eau à Tottenham et se rapproche du titre, Kompany à l'assist - © BEN STANSALL - AFP

Le résumé du match:

En ce début de rencontre, Manchester City est très présent offensivement. Les Cityzens jouent haut, multipliant les occasions, dont un poteau de Sané à la 3ème minute.Tottenham de son côté, recule et subit le jeu.

Malgré tous les Spurs résistent jusqu’à la 22ème minute de jeu et cette passe lumineuse de Vincent Kompany pour Gabriel Jesus qui fustige alors Hugo Lloris, 0-1.

Trois minutes plus tard, le gardien français fauche dangereusement Raheem Sterling très près du rectangle. L’arbitre accorde un pénalty à City et sanctionne Lloris d’une carte jaune qui tendait pourtant fortement vers la rouge. Gündogan le convertit et double donc le score, 0-2.

Au tour de Ben Davies d’être sanctionné d’un carton jaune à la 27ème: le Gallois frotte ses crampons sur le tibia du capitaine Kompany, qui ne se gêne pas pour faire part de son mécontentement à son adversaire. Mais plus de peur que de mal pour le Belge !

De Bruyne écope d’une jaune logique à la 42ème minute pour une faute en deux temps sur Jan Vertonghen… et dire que les Belges craignaient d’être fauchés par les Anglais à l’approche du Mondial... ils montrent la même implication totale dans leur jeu, peu importe l'adversaire.

Peu avant la mi-temps, les Spurs se relancent un peu chanceusement grâce au rebond de la balle dans le rectangle, 1-2. City va devoir conserver son pressing haut ainsi que sa concentration pour éviter de se faire surprendre à nouveau dans cette partie.

Dès l’entame de la seconde période on sent City quelque peu frileux, la confiance semble avoir changé de camp. Les derniers matches des hommes de Guardiola peuvent avoir laissé quelques traces.

Kompany vient s’ajouter à la liste des joueurs avertis peu après l’heure de jeu tout comme Dembélé cinq minutes plus tard.

Dans la souffrance, City fait le break à la 72ème minute à la suite d’un corner de Kevin de Bruyne. Lloris repousse le ballon tant bien que mal dans les pieds de Sterling qui l’envoie au fond des filets, 1-3.

Le score n’évoluera plus. City retrouve son football et sort la tête de l’eau après la défaite contre Manchester United ainsi que l’élimination en Ligue des Champions. Kompany et consorts seront attentifs au match opposant United à West Bromwich ce dimanche, seule une défaite des Red Devils serait déjà synonyme de titre pour les leaders de Premier League.