Manchester United victorieux 4-1, Solskjaer dans la légende, Lukaku buteur

Et de trois pour Manchester United qui s’est facilement imposé 4-1 face à Bournemouth en clôture de la 20ème journée de Premier League. Avec cette victoire, les mancuniens sont 6ème à 8 points de la première place qualificative à la Champions League.

Il n’était que deux, ils sont désormais trois entraineurs à avoir remporté leurs 3 premiers matches pour le compte de Manchester United. Matt Busby tout d’abord et ensuite un certain José Mourinho. On peut ajouter à présent Ole Gunnar Solskjaer qui a vu son équipe s’imposer facilement.

4 buts, un doublé de Pogba, un but pour Rashford et Lukaku (monté au jeu et buteur sur sa première occasion, le Diable Rouge marque son 7ème but de la saison en championnat). N’en dites pas plus, Manchester United revient enfin sur le devant de la scène. Et ça faisait longtemps que l’on n’avait pas entendu une telle ambiance à Old Trafford.

Seule ombre au tableau, ce petit but encaissé par Aké à la 45ème et la carte rouge en fin de rencontre pour Eric Bailly. A noter que Marouane Fellaini est resté sur le banc toute la rencontre.

Il reste encore du travail pour l’entraineur Norvégien. Ça tombe bien, Manchester United pourra prouver ce 2 janvier qu’il est bien sur la voie du renouveau avec un déplacement à Newcastle.